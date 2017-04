Macau/30 anos

O presidente da Fundação Oriente e antigo número dois do governo de Macau nos anos 1980, Carlos Monjardino, acredita que os movimentos pró-democracia não terão expressão no antigo território português, pelo menos da mesma forma como em Hong Kong.

"Não há muitos [movimentos pró-democracia no território]. Sempre houve uma diferença muito grande, no que respeita a esse assunto, entre Hong Kong e Macau. Em Hong Kong sempre foram muito mais virulentos, digamos assim", afirmou Carlos Monjardino numa declaração à Lusa sobre os 30 anos da assinatura do acordo para a transferência da soberania de Macau para a China.

O acordo foi assinado a 13 de abril de 1987, faz na quinta-feira 30 anos, pelo então primeiro-ministro português, Cavaco Silva, e o seu homólogo chinês, Zhao Zyang. A transferência efetiva do território aconteceu em dezembro de 1999.