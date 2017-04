Actualidade

A Coreia do Sul disse hoje que o envio do porta-aviões nuclear norte-americano USS 'Carl Vinson' para a península coreana reflete a atual preocupação de Washington em relação às provocações do regime de Pyongyang.

"A medida parece mostrar que os Estados Unidos entendem o quão grave é a situação que se vive na península coreana", disse o porta-voz do Ministério de Defesa da Coreia do Sul, Moon Sang-gyun, numa conferência de imprensa, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

Moon disse que a ação pretende reforçar a postura defensiva dos aliados face a possíveis novas provas armamentísticas por parte de Pyongyang e que Washington "está a cooperar" com Seul.