Incêndios

Os concelhos de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, e de Monchique, em Faro, apresentam hoje risco 'muito elevado' de incêndio, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Instituto colocou também hoje vários concelhos dos distritos de Setúbal, Évora, Santarém, Viseu, Coimbra, Castelo Branco e Leiria em risco 'elevado' de incêndio.

Os restantes distritos do país apresentam risco 'moderado' e 'reduzido' de incêndio.