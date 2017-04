Actualidade

Quatro regiões da Madeira e do continente apresentam hoje risco 'muito elevado' de exposição à radiação ultravioleta (UV) enquanto o resto do país está com níveis 'Elevados', segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, as regiões do Porto Santo (Madeira), Vila Real, Bragança e Guarda estão em risco 'Muito Elevado' de exposição à radiação UV.

As regiões de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja, Faro, Funchal (Madeira), Horta (ilha do Faial, Açores) apresentam risco 'elevado'.