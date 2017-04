Actualidade

Provedores dos estudantes de instituições de ensino superior de Coimbra sugerem uma redução do número de alunos por turma e um maior acompanhamento do docente como receitas para mais sucesso escolar.

"O abandono está associado ao insucesso escolar", notou o provedor do estudante da Universidade de Coimbra, José Afonso, considerando que a problemática tem de ser trabalhada, nomeadamente, tentando perceber as "eventuais causas" do abandono escolar no ensino superior.

Para isso, os diferentes parceiros do Fundo Solidário (projeto do Instituto Universitário Justiça e Paz que visa apoiar estudantes com carências económicas) promovem a conferência "Insucesso e Abandono no Ensino Superior", que vai decorrer no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, a 02 de maio.