Actualidade

As Aldeias do Xisto estão a registar forte procura para os dias da Páscoa com as unidades de alojamento a estarem praticamente lotadas, disse à agência Lusa o coordenador do projeto, Rui Simão.

"Da informação que temos recolhido junto dos parceiros, está a haver uma forte procura e maioria dos alojamentos já está praticamente lotada nos dias da Páscoa, sendo que para os restantes fins de semana do mês de abril as reservas estão acima dos dois terços da capacidade", referiu.

Com cerca de 90 unidades de alojamento de diferentes categorias, 600 quartos e mais de mil camas, as Aldeias de Xisto têm neste mês uma das épocas altas do ano, afirmando-se como um destino de excelência que une tradições, religiosidade e natureza.