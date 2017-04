Actualidade

As autoridades malaias apreenderam 18 cornos de rinoceronte avaliados em 13,67 milhões de ringgit malaios (2,91 milhões de euros) vindos de Moçambique, noticiou hoje a imprensa local.

Hamzah Sundang, diretor do departamento da alfândega do aeroporto de Kuala Lumpur, indicou que os funcionários realizaram uma inspeção a um dos armazéns do recinto e descobriram caixas de madeira suspeita procedente de África.

"A equipa encontrou nas caixas 18 cornos de rinoceronte com um peso total de 51,4 quilos", declarou Sundang, em conferência de imprensa no aeroporto, indicou o jornal New Strait Times.