Actualidade

O cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, admitiu, em entrevista hoje à RR, que a solução governativa do PS, com o apoio do PCP, BE e PEV, tem tido "alguns resultados" que são positivamente surpreendentes.

"Baixar o desemprego é bom. Diminuir a tensão social, a crispação, é bom. Haver resultados - uns são de agora, outros foram preparados antes - no campo do ensino, é bom. Haver ótimas perspetivas para atividades como o turismo, é bom. Há aqui coisas boas, há alguns sinais de recuperação económica", afirmou Manuel Clemente à Rádio Renascença.

Para Manuel Clemente, "as coisas têm andado e têm andado de uma maneira que, nalguns aspetos, é surpreendente e positivamente surpreendente".