Actualidade

Pessoas que vivem ou têm contacto sexual com doentes com hepatite A devem ser vacinadas até duas semanas após o último contacto, segunda nova norma da Direção-geral da Saúde sobre o surto que em Portugal regista 160 casos.

As vacinas da hepatite A administradas no âmbito deste surto passam a ser gratuitas e com isenção de taxas moderadoras.

"São elegíveis para vacinação os contactos de pessoas com hepatite A (coabitantes e contatos sexuais) que deverão ser vacinados até duas semanas após a última exposição", recomenda a Direção-geral da Saúde (DGS).