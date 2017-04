Actualidade

Lai Chi Vun é como um baú de memórias da outrora importante indústria naval de Macau. Nos estaleiros, de onde o último barco saiu há mais de uma década, resiste a nostalgia de quem fez vida daquele tradicional ofício.

A chuva caía miudinha no último reduto de uma indústria que deixou uma marca indelével na história do antigo enclave português, intrinsecamente ligado ao mar, onde Tam Kam Chun está ao ar livre, mas protegido pelo telhado do estaleiro para onde vai, quase religiosamente, fazer barcos, ainda que numa escala bem diferente da que estava habituado até 2004.

As miniaturas que saem das suas mãos representam um passado que, embora não muito longínquo, parece ter sido deixado ao esquecimento. Tam trabalha sob um pequeno foco de luz, o único ao longo da rua que acolhe o conjunto de estaleiros de Lai Chi Vun, com a China no horizonte, logo a seguir à água, e com o barulho dos pássaros como música de fundo e cães sem dono como companhia.