arquitetura

Dois arquitetos defendem a construção de um museu marítimo nos antigos estaleiros de Lai Chi Vun, em Macau, em homenagem à tradição de construção naval do território.

"Pegando na função original e para a qual foram criados - o fabrico de navios --, esta era uma oportunidade única de fazer um museu marítimo e mostrar o processo de construção ou as suas fases, tanto de barcos chineses como de portugueses", considera Francisco Vizeu Pinheiro, para quem "Macau podia ter o melhor museu marítimo da Ásia - senão do mundo".

"Um museu desta categoria ia pôr Macau no mapa realmente a nível mundial", mostrando, por exemplo, a história marítima chinesa com e portuguesa, sobretudo da época dos Descobrimentos, e o cruzamento, as trocas de tecnologia, de que foi exemplo a lorcha, um barco que combinava as duas técnicas náuticas, diz o arquiteto à Lusa.