Música

Este mês fica marcado pelos dois concertos de Dave Matthews & Tim Reynolds em Portugal. Os fãs reagiram ao anúncio da passagem pelo nosso País no âmbito da digressão europeia e esgotaram as salas com muita antecedência.

Quem garantiu o seu bilhete vai ter a rara oportunidade de testemunhar ao vivo a química especial entre Dave Matthews e Tim Reynolds, numa digressão que vai passar pelas mais intimistas salas europeias.

Em Portugal, a dupla vai atuar já esta noite, no Coliseu dos Recreios em Lisboa e amanhã, no Coliseu do Porto.

Durante estes concertos acústicos Matthews e Reynolds vão descortinar a essência de cada música, assim como revelar a sua história. A digressão arrancou com duas noites na emblemática sala Londrina Eventim Apollo nos dias 21 e 22 de março, e vai passar por 14 cidades, que incluem países como Irlanda, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Áustria, República Checa, Itália e por fim Portugal.

Reconhecida pelas suas atuações ao vivo Dave Matthews Band é a banda com mais bilhetes vendidos em todo o mundo na última década. Ao longo dos últimos 25 anos já vendeu mais de 20 milhões de bilhetes para os seus espetáculos e 38 milhões de CDs e DVDs. Dave Matthews Band é o primeiro grupo na história a lançar seis discos de estúdio consecutivamente em N.º 1 no top da “Billboard 200”. Entre muitos outros, conta com hits de sucesso como “What Would You Say", "Crash Into Me”, “Too Much” e “Everyday".

Dave Matthews, líder e vocalista da banda, lançou o seu primeiro álbum a solo, “Some Devil”, em 2003, do qual o single “Gravedigger” foi vencedor de um Grammy na categoria “Best Male Rock Vocal Performance”. Tim Reynolds é um autodidata mestre de cítara, guitarra de jazz, djambé, guitarra de 12 cordas, violino e bandolim, bem como de guitarras acústicas e elétricas. Para além do trabalho que realiza com Dave Matthews Band, integra o trio elétrico TR3, que fundou em 1984. Como duo, Dave Matthews & Tim Reynolds já lançaram três DVD duplos ao vivo, “Live At Luther College” (1999), “Live At Radio City” (2007) e “Live In Las Vegas” (2010).

Local: Coliseu do Porto

Horário: 11 de abril, às 21h

Local: Coliseu dos Recreios, em Lisboa

Horários: 10 de abril, às 21h