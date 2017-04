Confirmação

Ben Harper iniciou sua carreira em 1994 com a estreia do album Welcome To The Cruel World e ao longo de uma década e meia criou 14 álbuns estúdio.

Ao longo destes anos tornou-se num compositor e intérprete singularmente poderoso com uma vasta gama de géneros musicais.

Revistas como Rolling Stone elogiou Harper "jewels of unique and exquisitely tender rock & roll," while Entertainment Weekly praised his "casual profundity," e a Billboard

Harper esgotou várias tours internacionais, vencedor de vários Grammy, TOP 10 nos Estados Unidos e tem no seu curriculo vários discos de Ouro e Platina.

Dia 17 de agosto Lisboa vai receber, pela primeira vez, o artista a solo numa apresentação única e exclusiva.