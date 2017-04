Torremolinos

O ministro da Educação afirmou hoje que o caso de alegados danos causados por estudantes portugueses num hotel em Espanha está a ser "seguido com atenção" e que é precisa "alguma serenidade" e entender o que "aconteceu verdadeiramente".

Em declarações aos jornalistas à margem do encontro de alunos de bioquímica na Universidade do Minho, em Braga, Tiago Brandão Rodrigues lembrou que ainda "está por apurar" o que aconteceu.

No sábado, um grupo de mais de 800 estudantes portugueses do ensino secundário foi expulso do Hotel Pueblo Camino Real, perto da cidade de Málaga, por alegados atos de vandalismo.