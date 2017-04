Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e a Organização Mundial de Comércio (OMC) afirmaram hoje que o comércio internacional está num momento "crítico" pelo "impacto negativo" que teve no emprego de determinados grupos e comunidades.

Esta é a conclusão de um relatório das três instituições multilaterais - favoráveis ao comércio livre e à globalização económica - apresentado hoje em Berlim pela diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, pelo diretor do Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, e pelo diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo.

O documento, intitulado "Fazer do comércio um motor de crescimento para todos", refere que os efeitos negativos do comércio internacional podem ser reduzidos "com as políticas corretas" a nível nacional, que devem "suavizar a adaptação do comércio" e "reforçar a flexibilidade e o rendimento" económicos.