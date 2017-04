Actualidade

As organizações sindicais representativas dos médicos reúnem-se terça-feira para "concretizar formas de luta" pela ausência de medidas do Governo no setor, nomeadamente a reposição do pagamento das horas extraordinárias.

Os dois sindicatos médicos divulgaram hoje uma carta que escreveram ao ministro da Saúde na qual mostram o desagradado pela proposta de calendário e temas de negociação entre Governo e estruturas sindicais.

Sobre a reposição do pagamento das horas extraordinárias, os sindicatos lembram ao Ministério da Saúde que foi assumido o compromisso de repor 25% (atualmente recebem 50%) em abril.