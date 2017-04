Torremolinos

O gerente da agência que organizou a viagem de finalistas a Torremolinos, Espanha, disse hoje que apresentou duas queixas na polícia espanhola contra o hotel por apropriação indevida do total das cauções e por incumprimento contratual.

Em declarações à agência Lusa, Nuno Dias explicou que o hotel Pueblo Camino Real, em Torremolinos, onde estiveram hospedados 1.100 estudantes portugueses, recusou-se a entregar 35 mil euros (correspondente a parte da caução) sem fazer prova dos estragos e ao longo dos seis dias de estadia prestou um serviço abaixo do que estava contratualizado.

"Não me apresentou um relatório de danos devidamente averbado, não me permitiu ver os danos de forma presencial e disse que ficaria com o dinheiro", frisou Nuno Dias.