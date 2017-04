Guterres/100 dias

O guineense Carlos Lopes, ex-secretário-executivo da Comissão Económica para África da ONU, considerou hoje que seria "injusto" esperar que António Guterres conseguisse mais progressos nos conflitos da Síria e do Iémen nos primeiros 100 dias como Secretário-Geral.

O economista guineense, de 57 anos, foi diretor de Assuntos Políticos no Gabinete Executivo do Secretário-Geral (SG) da ONU Kofi Annan (entre 2005 e 2007). Em declarações à agência Lusa a propósito dos 100 primeiros dias do português António Guterres à frente da ONU, que se assinalam hoje, Carlos Lopes salientou que o novo secretário-geral apanhou dossiês muito difíceis nos momentos iniciais do seu mandato.

"Ele é conhecido por ser um estratega na busca de soluções que satisfaçam as partes e preservem a questão da proteção e do apoio às populações mais vulneráveis, mais afetadas pelos conflitos [da Síria e do Iémen]. É preciso dar-lhe um pouco mais de tempo. Caiu-lhe tudo em cima e seria injusto esperar que houvesse grandes solavancos nesses dossiês em apenas 100 dias", disse o professor guineense.