Já há uma app que concretiza o sonho de ser modelo

A 2ª edição do Blast Models Search está à procura de novos talentos e este ano traz uma novidade: uma app onde os interessados podem submeter a sua candidatura. Os dois vencedores terão um contrato de agenciamento com a Blast, bem como representação nas principais capitais de moda internacional.

Para participar, os candidatos devem ter entre 14 e 25 anos, à data da inscrição, sendo que os rapazes devem possuir no mínimo 1,83m de altura e as raparigas no mínimo 1,73m de altura. A inscrição e envio de uma fotografia de rosto e outra de corpo inteiro poderá ser realizada até 31 de agosto através do site: www.blastmodelssearch.com.pt ou na APP Blast Models Search.