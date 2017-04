1º filho

O primeiro filho da modelo russa de 31 anos, cujo nome ficámos a conhecer na qualidade de namorada do craque Cristiano Ronaldo, e do ator norte-americano de 42 anos, já nasceu. Assim o garante a revista People, não especificando o sexo do bebé e muito menos o nome eleito pelos pais. O parto terá ocorrido há cerca de duas semanas, no segredo dos deuses, o que não é de espantar já que a própria gravidez fugiu aos flashes dos paparazzi.

Os primeiros rumores da gestação nunca assumida surgiram no final do ano passado, a propósito da participação da manequim no desfile da Victoria’s Secret. Mas em fevereiro, Irina já não conseguiu esconder a barriga numa visita à Disneyland com a irmã Tatiana e os dois sobrinhos.