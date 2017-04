CORREÇÃO

(Corrige a data da reunião entre a Junta de Freguesia de Carnide e os moradores, que foi erradamente indicada pelo presidente da Junta)

A Junta de Freguesia de Carnide, em Lisboa, vai reunir-se na próxima semana com moradores para decidir novas formas de contestar o estacionamento tarifado no centro histórico, estando em cima da mesa avançar com uma providência cautelar.