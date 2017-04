Actualidade

O partido ecologista "Os Verdes" informou hoje que pediu no Parlamento esclarecimentos do Governo sobre a qualidade do ar na localidade de Alhandra, Vila Franca de Xira, depois de ter recebido "inúmeras queixas dos moradores.

Em causa estão, segundo explica o partido em comunicado, queixas dos moradores da localidade de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa) sobre as "recorrentes emissões de poeiras" e os maus cheiros, situação que "se tem vindo a agravar nos últimos meses".

"Com efeito, têm sido recorrentes as emissões de poeiras, alegadamente provenientes da Cimpor (fábrica de cimento), Alhandra, que estarão a provocar danos nas viaturas devido à sua deposição sobre as mesmas e que preocupam a população pelos efeitos nefastos que podem causar na saúde dos cidadãos, nomeadamente a nível respiratório", refere a nota.