Actualidade

A Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) entrega na terça-feira, em Lisboa, um caderno reivindicativo dirigido ao ministro da Ciência a pedir mais verbas para o setor e o fim da precariedade laboral.

A entrega do caderno reivindicativo, no Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, marca o início da campanha "Luto pela Ciência", em que a ABIC desafia os bolseiros a lutarem por melhores condições para exercerem o seu trabalho.

Em declarações à Lusa, a presidente da ABIC, Sandra Pereira, disse que a lista de reivindicações inclui "mais financiamento para a ciência", o fim de vínculos de trabalho precário e a integração dos bolseiros no regime geral de segurança social.