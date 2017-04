Novo Banco

Os fundos que contestam a transferência de obrigações do Novo Banco para o BES acusaram hoje o Banco de Portugal de ter violado a lei ao impedir que fizessem propostas para a compra da instituição.

Num comunicado hoje divulgado, os fundos de investimento que têm vindo a contestar a decisão de final de 2015 do Banco de Portugal de passar para o BES mais de 2.000 milhões de euros em obrigações não subordinadas, entre os quais Pimco e Blackrock, informam que já iniciaram o processo para travar a venda do Novo Banco, como tinham anunciado, e consideram ainda que a entidade liderada por Carlos Costa violou a lei quando os impediu de participar no processo de alienação do Novo Banco.

"Membros do grupo foram ilegalmente impedidos de licitar o Novo Banco. O facto de terem contestado a decisão de transferência para proteger os seus legítimos direitos não pode ser validamente utilizado para os excluir da proposta do Novo Banco", refere a nota enviada à imprensa, que acusa o Banco de Portugal de "continuar a ignorar a lei e os princípios mais básicos da economia de mercado, em detrimento da reputação da República Portuguesa".