Actualidade

O Marítimo consolidou hoje o sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Desportivo de Chaves, por 2-1, no jogo que encerrou a 28.ª jornada.

Keita, que marcou pela terceira jornada consecutiva, colocou o Marítimo na frente do marcador aos 37 minutos, mas Perdigão empatou aos 56, antes de Xavier, entrado instantes antes, dar o trunfo aos insulares, aos 83.

Com este resultado, o Marítimo cimentou o sexto lugar, que deverá dar acesso à Liga Europa, passando a somar 44 pontos, mais cinco do que o Rio Ave e oito do que o Desportivo de Chaves.