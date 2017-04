Actualidade

A polícia anunciou que o homem que disparou mortalmente contra um deputado da área de Houston, quando se encontrava fora de um tribunal, na semana passada, matou-se no dia seguinte.

O tenente Steve Dorris, da polícia de Baytown, disse hoje que William Kenny, 64 anos, foi o homem que atirou no vice-presidente-adjunto do condado de Harris, Clinton Greenwood no dia 03 de abril passaado, momentos após este ter chegado para trabalhar.

Este ataque provocou uma grande perseguição.