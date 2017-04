Actualidade

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, inicia hoje a sua primeira visita à Rússia, com a questão da Síria a aparecer destacada na sua agenda.

Primeiro responsável da administração de Donald Trump a visitar a Rússia, Tillerson deverá pressionar o Kremlin para que retire o seu apoio a Damasco, enquanto Moscovo lhe deverá pedir explicações pelo bombardeamento norte-americano a uma base militar na Síria.

Forças militares dos Estados Unidos lançaram na madrugada de sexta-feira 59 mísseis de cruzeiro contra a base aérea síria de Shayrat, de onde terão partido os aviões envolvidos no ataque com armas químicas que quatro dias antes matou pelo menos 86 pessoas em Khan Sheikhun, no noroeste do país.