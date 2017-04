Actualidade

A "edição definitiva e comemorativa" dos 50 anos de "O Canto e as Armas", de Manuel Alegre, é apresentada hoje, na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em Lisboa, a partir das 18:30, anunciou a instituição.

A sessão, de acordo com a BNP, conta com testemunhos de Ana Sousa Dias, Paula Mourão e Alberto Martins, e terá a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, assim como do autor.

A nova edição, com um prefácio do escritor Mário Cláudio, chegou às livrarias no passado mês de março, celebrando os 50 anos da primeira edição, em novembro de 1967.