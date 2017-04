Actualidade

A dupla de guitarristas Rodrigo y Gabriela atua no dia 18 de julho, nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, nos arredores de Lisboa, no âmbito do 14.º cooljazz Festival, foi hoje divulgado.

"A dupla mexicana faz uma viagem perfeita entre Jimi Hendrix, o jazz fusão e o flamenco", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa, acrescentando que se trata de "um duelo melódico, harmonioso, técnico e pulsante que difere dos padrões 'standard'".

O texto da organização cita o jornal inglês The Independent, que se se referiu ao "flamenco rock", "o que emana do palco quando Rodrigo y Gabriela tomam conta das guitarras".