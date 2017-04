Actualidade

Mais de 1,2 milhões de cartões multicaixa, a rede interbancária angolana, passaram a ser utilizados em janeiro, ultrapassando os 3,5 milhões no total, segundo dados da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS) a que a Lusa teve hoje acesso.

A rede interbancária angolana contava em dezembro de 2016 com 4.563.067 cartões válidos, ou seja registados na rede, dos quais apenas 2.294.415 estavam em situação que a EMIS considera como "ativa", com "pelo menos um movimento no mês".

Em janeiro, a rede contava já com 4.654.765 cartões válidos, mas o número de cartões em situação ativa, portanto com movimentos, disparou para 3.585.496, um crescimento superior a 56 por cento no espaço de um mês.