Actualidade

Portugal vai disputar o 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis frente à Alemanha, em solo luso, segundo ditou o sorteio hoje realizado na sede da Federação Internacional de Ténis (ITF), em Londres.

Entre 15 e 17 de setembro, a formação vai defrontar os germânicos pela segunda vez na sua história, depois da derrota por 5-0 na longínqua edição de 1927, num jogo também realizado em Portugal, mas antes da reformulação da prova, em 1970.

Esta é a segunda vez que Portugal vai disputar o 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial, depois de ter lutado pela subida em 1994. Há 23 anos, a seleção nacional perdeu por 4-0 com a Croácia, no Lawn Tennis Clube da Foz, no Porto.