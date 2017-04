Promoção

Limiano torna a sua Páscoa ainda mais doce

Porque a Páscoa é tempo de comemorar, de desfrutar de grandes momentos em família e de uma mesa cheia de tradição e sabores, Limiano regressa nesta época festiva com a ação promocional de Limiano Segredo do Pastor Amanteigado Sem Casca, oferecendo uma Marmelada Extra de 400gr.

Esta irresistível combinação do doce da marmelada com o sabor do genuíno queijo Limiano, tem como inspiração a muito apreciada sobremesa Romeu e Julieta, uma doçaria tipicamente portuguesa que não pode faltar na mesa das famílias portuguesas.