Actualidade

Mais de 100 alunos inscreveram-se nas turmas bilingues que vão funcionar, pela primeira vez, em duas escolas públicas de Macau, no próximo ano ano letivo, indicam dados hoje facultados à agência Lusa.

De acordo com dados da Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), 50 alunos inscreveram-se na turma bilingue do 1.º ano do ensino primário da Escola Luso-Chinesa da Flora e 55 na do mesmo ano da Escola oficial Zheng Guanyin, os dois estabelecimentos onde vai arrancer este projeto-piloto.

Destas 105 crianças, 14 inscreveram-se simultaneamente nas duas, referem.