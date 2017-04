Autárquicas

Paulo Cafôfo, cabeça de lista da candidatura que em 2013 destronou pela primeira vez o PSD na Câmara do Funchal, volta a concorrer ao município, desta vez com uma coligação que integra o JPP, o Nós Cidadãos e o PDR.

A nova coligação será composta por PS, BE, JPP, PDR e Nós Cidadãos, revelou hoje à agência Lusa Paulo Cafôfo.

Em 2013, a coligação "Mudança" integrou PS, BE, PND, MPT, PTP e PAN, tendo vencido as eleições com 39,22%. O PND acabou por abandonar a coligação.