O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) alertou hoje para o risco de mortos "em massa" devido à fome no Corno de África, na Nigéria e no Iémen.

A ONU lança este aviso tendo "em conta as secas que afetam igualmente numerosos países vizinhos (do Corno de África e da Nigéria) e a falta de financiamento, que se tornou tão grave que uma crise humanitária que poderia ter sido evitada (...) se está a tornar inevitável", declarou um porta-voz do ACNUR, Adrian Edwards, num contacto com a imprensa em Genebra.

"O risco de mortos em massa provocados pela fome entre as populações do Corno de África, do Iémen e da Nigéria aumenta", adiantou.