Concerto

Depois do sucesso do tema ‘7 Years’, a banda dinamarquesa fez-se à estrada. A digressão mundial tem passagem garantida por Lisboa, já amanhã.

A banda autora do tema multi-platina 7 Years começou uma digressão a 25 de fevereiro no Reino Unido e prepara-se para continuar a esgotar salas.

A passagem pelo Coliseu dos Recreios está agendada para amanhã e este concerto marca a estreia de Lukas Graham em Portugal. Liderada pelo vocalista e compositor Lukas Graham Forchhammer, a banda é considerada uma das revelações de 2016. Ao vocalista junta-se o grupo de amigos de infância, formado por Mark “Lovestick” Falgren, Magnús “Magnúm” Larsson e Kasper Daugaard.

O disco de estreia homónimo foi aclamado pela crítica desde o seu lançamento em 2012 e entrou diretamente nos principais tops de vários países. No entanto, foi o segundo registo de originais, conhecido como o Blue Album editado em junho de 2105, que veio confirmar o sucesso da banda, com o single de estreia.

O hit 7 Years chegou a nº1 em 33 países, aos tops das rádios americanas Top 40 e Hot AC, atingiu o nº2 na Billboard Hot 100, e tem mais de 430 milhões de streamings no Spotify.

A banda recebeu no final de 2015, os galardões de Album of the Year, Peoples’ Choice Award e Pop Album of the Year nos Danish Music Awards, além de ter levado para casa o cobiçado prémio de Best Danish Act, nos European Music Award.

Local: Coliseu dos Recreios, em Lisboa

Horário: 12 de abril, às 21h (portas abrem às 20h)

Preço: €29 a €34