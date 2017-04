Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, propôs a Manuel Chang, na altura ministro das Finanças, um contrato de concessão a favor da ProIndicus, uma das beneficiárias das chamadas "dívidas ocultas", revela uma carta divulgada pelo jornal Canal de Moçambique.

Na carta, datada de janeiro de 2014, quando o atual chefe de Estado ainda era ministro da Defesa, Filipe Nyusi envia a Manuel Chang uma proposta do contrato de concessão do Sistema Integrado de Monitoria e de Proteção (SIMP) marítima a ser assinado com a ProIndicus.

"Com vista a operacionalizar o SIMP, aprovado por Decreto do Conselho de Ministros em novembro último, junto submeto para apreciação e formalização a proposta de contrato de concessão do SIMP, a ser celebrado pelo governo de Moçambique e a ProIndicus", pode ler-se na missiva.