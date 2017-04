Actualidade

A agência de polícia europeia, a Europol, assinou hoje um acordo de cooperação com o Brasil para lutar contra a criminalidade internacional relacionada com tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, cibercrime e lavagem de dinheiro.

O acordo foi assinado pelo diretor-geral da polícia brasileira (BFP), Leandro Coimbra, e o seu homólogo da Europol, o britânico Rob Wainwright.

Os termos do documento, noticiou hoje a agência espanhola EFE, indicam que ambas as autoridades vão passar a trocar informação estratégica, com a exceção de dados pessoais, protegidos por uma normativa europeia.