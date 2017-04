Actualidade

As vendas do setor do retalho (alimentar e não alimentar) subiram 3% no ano passado, face a 2015, para 19.522 milhões de euros, segundo o Barómetro da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) hoje divulgado.

"O maior contributo para este crescimento foi dado pelo retalho alimentar, que registou um aumento de 3,6% do volume de vendas, com as categorias perecíveis e congelados a destacarem-se com uma subida de 7,9% e de 5%, respetivamente", adianta a APED.

"Positivo foi também o desempenho da categoria lacticínios que, depois de vários meses em queda, registou um crescimento de 0,1% face ao ano transato", refere a APED, que acrescenta que, em "contraponto, bazar ligeiro foi a categoria com maior quebra (-0,3%)".