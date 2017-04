Actualidade

Os negócios no setor dos serviços aumentaram 5,6% em fevereiro, face ao mesmo mês de 2016, acelerando face ao crescimento homólogo de 3,5% em janeiro, informa hoje o INE.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgados, mostram que todas as seções do índice de volume de negócios nos serviços apresentaram em fevereiro subidas face ao período homólogo, destacando-se a secção de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos, com um aumento de 5,5%, acima do de 1,1% em janeiro.

Comparativamente com janeiro, o índice de volume de negócios nos serviços cresceu no mês seguinte 6,3%, quando em janeiro tinha caído 1%.