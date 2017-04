Actualidade

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou 14,3% em 2016 para um total de 45,4 milhões de pessoas, numa comparação homóloga, segundo os resultados preliminares hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No boletim sobre atividades de transportes com resultados preliminares de 2016 e do 4.º trimestre do ano passado, o INE referiu que a subida em 2016 foi superior aos crescimentos verificados nos anos anteriores: 11% em 2015 e 9,4% em 2014.

Nos últimos três meses de 2016 registaram-se 10,6 milhões de passageiros nos aeroportos portugueses, num crescimento de 20,3%, "claramente acima das variações observadas nos trimestres dos últimos anos", segundo o INE.