Fox Crime

A nova temporada de ‘The Americans’ estreia no FOX Crime apenas com um mês de diferença em relação à emissão nos Estados Unidos. Esta será a penúltima temporada deste drama de espionagem bastante aclamado pela crítica.

‘The Americans’ é um drama sobre um casamento complexo entre dois espiões do KGB que se fazem passar por um casal americano dos subúrbios de Washington D.C. durante a administração de Reagan. O casamento arranjado de Phillip (Matthew Rhys) e Elizabeth (Keri Russell) cresce cada vez mais apaixonado e genuíno a cada dia que passa, mas à medida que as pressões do trabalho aumentam, a jornada pessoal torna-se quase impossível de tolerar. Tendo revelado as suas verdadeiras identidades à filha adolescente, Paige (Holly Taylor), a capacidade de Phillip e Elizabeth protegerem os seus disfarces e a segurança da sua família, tornou-se ainda mais complicada.

Apesar de Paige tentar convencer os seus pais a envolvê-la mais nesta vida de espionagem, Phillip e Elizabeth batalham para manter a normalidade no seio da família, especialmente perto do filho Henry (Keidrich Sellati). O romance de Paige com Matthew (Danny Flaherty), o filho do vizinho Stan Beeman (Noah Emmerich) que é agente do FBI, ajuda a complicar toda a situação uma vez que Stan – o melhor amigo de Phillip – também se mantém a maior ameaça à segurança da família Jenning. Ele e o seu parceiro, o agente Dennis Aderholt (Brandon J. Dirden), fazem parte da força especial que procura desvendar a identidade de ilegais soviéticos que vivem entre os americanos.

Depois de Nina (Annet Mahendru), a amante de Stan e agente do KGB, ter sido enviada de volta para Moscovo e executada por traição, ele cultivou uma relação com o oficial soviético Oleg Burov (Costa Ronin) que, dividido entre dever e consciência, partilhou informações soviéticas secretas com Stan permitindo que o FBI afastasse uma potencial perda de vida catastrófica. Desiludido com o KGB, Oleg regressa a casa, na Rússia, para descobrir que escapar às suas transgressões passadas será muito mais difícil do que estava à espera. À medida que a Guerra Fria avança, a paranoia em ambos os lados atinge novos picos, fazendo com que o trabalho de Phillip e Elizabeth seja vital.

Elizabeth e Phillip Jennings, os espiões Soviéticos infiltrados na América dos anos 80, estão de regresso para mais missões em prol do KGB. No auge da Guerra Fria, o casal enfrenta a hostilidade internacional, a proximidade do agente do FBI Stan Beeman e ainda têm de treinar Paige, a filha adolescente, para seguir os seus passos.