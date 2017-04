OE2016

O Conselho das Finanças Públicas disse hoje que "o maior contributo" para a melhoria do défice para 2,1% do PIB em 2016 veio da redução da despesa, ao contrário do previsto pelas Finanças.

A instituição liderada por Teodora Cardoso divulgou hoje a sua análise à conta das administrações públicas em 2016 - que apresentaram um défice de 3.807 milhões de euros, correspondente a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB)-, concluindo que mais de 83% da redução do défice aconteceu por via da queda da despesa.

Para a redução do défice orçamental, afirmou no relatório hoje conhecido, "o maior contributo" veio do lado da despesa, uma vez que esta caiu 3.319 milhões de euros, bem mais do que a redução de 950 milhões de euros inicialmente estimada no Orçamento do Estado de 2016.