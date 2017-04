Macau/30 anos

O investigador australiano Geoffrey Gunn considera que a identidade local não foi devidamente protegida nas negociações com a China, e que Portugal poderia ter ido mais longe na declaração alcançada dada a presença de mais de 400 anos em Macau.

O acordo para a transferência da soberania para a China foi assinado há 30 anos, a 13 de abril de 1987, pelo então primeiro-ministro português, Cavaco Silva, e o seu homólogo chinês, Zhao Zyang. A transferência efetiva do território aconteceu em dezembro de 1999.

Em entrevista à agência Lusa, o autor de "Encountering Macau: a Portuguese city-state on the periphery of China, 1577-1999", observou que as negociações diplomáticas "extremamente remotas", em Pequim e Lisboa, longe de Macau, "não entraram nas consciências das pessoas, nem em discussão".