O movimento de mercadorias subiu apenas nos portos (+5,1%), tendo diminuído 4,1% por via rodoviária e 6,5% por via ferroviária, segundo os dados preliminares de 2016 da atividade de transportes hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em 2015, as variações tinham sido positivas nos portos marítimos (7,7%) e por via ferroviária (7,9%) e negativa na via rodoviária (-1,9%).

Os números sobre o 4.º trimestre de 2016 mostram um crescimento de 8,1% no movimento de mercadorias nos portos (23,4 milhões de toneladas) e a entrada de 3.511 navios (3.100 de mercadorias).