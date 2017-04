Actualidade

As vendas no retalho cresceram nos dois primeiros do ano, mas a diretora-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) prefere ser cautelosa, já que "o clima económico não está totalmente consolidado".

As vendas do setor do retalho (alimentar e não alimentar) subiram 3% no ano passado, face a 2015, para 19.522 milhões de euros, segundo o Barómetro da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) hoje divulgado.

Durante a conferência de imprensa de apresentação destes dados, Ana Isabel Trigo Morais adiantou que nos dois primeiros meses deste ano houve também "um crescimento das vendas no setor".