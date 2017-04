Actualidade

O número de passageiros aumentou 2,7% nos comboios e 5,6% no metropolitano em 2016, de acordo com os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatísticas, num boletim divulgado hoje sobre a atividade de transportes.

Em termos anuais, os dados preliminares na via ferroviária indicam uma subida de 2,7% no número de passageiros, depois de em 2015 ter crescido 1,7%.

No 4.º trimestre de 2016 houve mais 4,1% de passageiros, o que corresponde a 1035 milhões de passageiros-quilómetro.