Actualidade

O Governo irlandês informou hoje que reduziu a dívida pública para 75,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016, menos 3,3% do que no ano anterior.

Segundo números do Gabinete Central de Estatísticas, Dublin baixou consideravelmente a dívida pública graças ao sólido crescimento registado no ano passado (5,2%).

Neste contexto, o défice orçamental também caiu para 0,5% do PIB em 2016, abaixo do objetivo de 0,9% fixado pelo Governo.