Actualidade

O quadro do torneio de qualificação do Estoril Open, a 29 e 30 de abril, contará com cinco jogadores do 'top 100' e fechará com o tenista classificado na posição 175, o letão Ernests Gulbis, antigo 'top 10'.

Segundo a organização, que divulgou hoje os 14 jogadores com entrada direta (faltam ainda os dois 'wild cards'), este 'qualifying' é o mais forte de sempre do único torneio português do circuito profissional.

"Se no ano passado já referi ser o 'qualifying' de um torneio do ATP World Tour em Portugal mais forte de sempre, o que dizer este ano? A fasquia está ainda mais elevada", destacou o diretor do torneio, João Zilhão.