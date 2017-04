Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) anunciou hoje na Lourinhã que vai propor ao Governo uma reprogramação do Portugal 2020 para estimular o investimento municipal e aumentar a execução dos fundos comunitários.

"Há necessidade de repensar, com toda a urgência, na reprogramação do Portugal 2020 e de revisitar os compromissos que foram assumidos, em especial os que inicialmente foram impostos pela administração central, que cativaram fundos europeus em valor significativo, como é o caso da Cultura, e que no terreno não têm uma única operação em execução", alertou o presidente da ANMP, Manuel Machado, à agência Lusa.

O autarca deu o exemplo da rede viária, para a qual não existe financiamento comunitário.